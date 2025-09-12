Dan Șucu, la conferință în Italia: „Mi-am dat seama când am preluat Rapid. O echipă mică nu poate performa fără să se consolideze”

Dan Șucu, patronul celor de la Rapid și Genoa, a fost prezent la la conferința „Genoa și fotbalul: un nou pod între economia Italiei și a României”. El a vorbit despre obiectivele celor două cluburi pe care le conduce.

„Prima mea experiență în fotbal a fost acum trei ani și jumătate, când acționarii unui club important precum Rapid București, o echipă cu peste un milion de fani, m-au rugat să preiau echipa.

Mi-au cerut ajutor pentru investiții, am strâns capitalul, iar Rapid București este acum printre primele șase echipe din România. Anul acesta, vrem să jucăm în competiții europene. Din momentul în care am investit în Rapid, mi-am dat seama că o echipă mică nu poate performa bine fără să se consolideze”, a transmis Dan Șucu, conform celor de la tuttomercatoweb.com.

„Întotdeauna am căutat să găsesc parteneri, iar când mi s-a oferit șansa de a investi în Genova, nu am ezitat. Am făcut o scurtă analiză și am decis să investesc. Și sunt foarte fericit că am făcut-o.

În iulie, am mers la Moena (n.r. comună din provincia Trento). Când am văzut 500 de familii în vacanță, la cinci ore de mers cu mașina până acolo, doar pentru a fi aproape de echipa pe care o iubesc, mi s-a părut extraordinar. Este o dovadă de încredere greu de cuantificat și de înțeles.

Am renovat 70% din ceea ce trebuie renovat. Scopul este să ajungem la 40 de puncte cât mai repede posibil, apoi vom vorbi despre alte lucruri. Pentru asta, avem nevoie să fim umili și de muncă asiduă. Aceasta este ideea pe care am avut-o întotdeauna. Cu siguranță vrem să contribuim cu resursele noastre, care nu sunt puține, dar nici enorme”, a transmis Dan Șucu, conform sursei citate.