Dan Șucu nu permite fanilor Rapidului să intervină peste deciziile sale: „Acolo unde banii sunt ai mei mie îmi rămâne dreptul de a avea decizia finală!”

Dan Șucu, acționarul Rapidului, a vorbit despre colaborarea pe care o are cu fanii echipei.

Mai exact, Șucu a declarat că nu va permite suporterilor să intervină în deciziile sale, accentuând că la mijloc se află banii săi. Iată ce a spus.

„Acolo unde banii sunt ai mei mie îmi rămâne dreptul de a avea decizia finală!”

„Există o implicare, dar de cele mai multe ori am văzut că e pozitivă. Câteodată există o…(reformulează) Ce încerc să fac eu aici este ceea ce am învățat toată viața. Să creez o echipă. Într-o echipă, fiecare își are treaba lui. Nu e în regulă să ne băgăm unii peste alții. Eu nu accept lucrul ăsta la Mobexpert. Nu vine cineva să spună: „Ăsta nu e bun, fac eu în locul lui!”. Acolo unde banii sunt ai mei mie îmi rămâne dreptul de a avea decizia finală. Dreptul de prevalare, așa se numește.”, a spus Dan Șucu, pentru GSP.ro.