Dan Șucu recunoaște că a vrut să îl cumpere pe Alexi Pitu: ”Nu doar domnul Becali a cumpărat de la Gică Hagi!”

În această iarnă, Alexi Pitu a ajuns în Franţa, la Girondins Bordeaux.

Francezii au oferit o sumă bună de transfer, iar Gică Hagi a decis să îl cedeze pe fotbalist.

Omul cu banii de la Rapid, Dan Șucu a recunoscut că și echipa lui a făcut ofertă pentru fotbalist.

El susține că suma oferită nu a fost pe placul lui Gică Hagi.

”Nu doar domnul Becali a cumpărat de la Gică Hagi, şi noi am făcut-o. Ciobanu a costat în jur de 250.000 de euro. Şi nu exclud posibilitatea de a continua. De exemplu, nouă ne-a plăcut foarte mult Pitu. Am ofertat în jur de 500-600.000 (n.r. – de euro), solicitarea a fost pe 800-900.000 şi nu am mers mai departe”, a declarat Dan Şucu, conform gsp.ro.