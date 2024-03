Dan Șucu spune că nu acesta este cel mai greu moment de când investește la Rapid: „Atunci chiar am rămas nedumerit”

Președintele FC Rapid, Daniel Niculae, a fost ridicat de autorități în această dimineață și dus la Parchet pentru audieri.

„Cel mai greu moment pentru mine a fost după ce am luat două autogoluri cu Petrolul”, a spus Dan Șucu

El este cercetat într-un dosar în care i se aduc acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, distrugere prin incendiere și tulburarea liniștii publice.

După audierile care au durat aproximativ două ore, Niculae a fost lăsat să plece. El va fi cercetat în stare de libertate. Fostul atacant are calitatea de suspect.

Totul a plecat de la torțele aprinse de suporteri la meciurile de pe teren propriu și aruncate pe gazon. De precizat că proprietarul stadionului este CS Rapid, iar secția de fotbal este chiriașă.

Acţionarul majoritar al Rapidului, Dan Şucu, spu8ne că îi este greu să creadă că existenţa unor torţe aprinse ar putea duce la puşcărie, chiar dacă sunt în afara legii.

„Maica ta, Hristoase! De ce să fie cel mai greu moment de când am intrat în fotbal? Cel mai greu moment pentru mine a fost după ce am luat două autogoluri cu Petrolul. Atunci chiar am rămas nedumerit.

Cum aş putea compara ce se întâmplă pe stadionul ăsta cu ce s-a întâmplat pe stadionul Arcul de Triumf acum o săptămână (n.r. – fanii dinamoviști au aruncat cu torțe pe teren la meciul cu UTA și au pătruns pe gazon)?

Cum se pot compara aceste două lucruri? Mie îmi este foarte greu. Este adevărat că este ilegal. Dacă este ilegal, trebuie să înceteze, dar existenţa unor torţe în tribună îmi e greu să o văd în clipa de faţă ca un lucru penal sau ca un lucru care trebuie să ducă la puşcărie.

În clipa de faţă, da, sunt incriminate legal, şi trebuie să înceteze, indubitabil. Dar că noi putem face asta într-un mod contodent în confruntarea cu propria galerie, am o îndoială că ăsta este modul în care trebuie făcută treaba.

Îi aşteptăm pe fanii noştri cu cea mai mare plăcere la meciul cu Farul şi le transmit că sunt în cea mai mare siguranţă pe stadionul Giuleşti”, a declarat Şucu.

Galeria Rapidului primește 25.000 de lei la fiecare deplasare

În opinia omului de afaceri, aprinderea unor torţe în tribunele stadioanelor reprezintă un fapt mai puţin grav decât bătăile între suporteri, făcând referire la incidentele dintre fanii echipelor Dinamo, UTA Arad şi CSA Steaua.

El a spus că nu cunoaşte amănuntele legate de armele pe care le-ar fi găsit poliţia în acest dosar, precizând că îi este greu să-l vadă pe preşedintele clubului, Daniel Niculae, cu o mitralieră în mână.

În ceea ce priveşte relaţia clubului cu galeria, Şucu a afirmat că Rapid susţine o parte din cheltuielile legate de deplasarea fanilor la meciurile din afara Bucureştiului.

„Cred că este foarte clară colaborarea instituţională dintre club şi galerie. Noi avem un buget de 25.000 de lei prin care susţinem tot ceea ce înseamnă autocare, vagoane de tren, pentru deplasarea galeriei.

Ne face mare plăcere să-i avem alături de noi în deplasare şi o dată sau de două ori pe sezon avem o contribuţie pentru ceea ce înseamnă partea de coregrafie”, a spus Şucu.