Dan Vasilică, interimarul lui FCU Craiova, îl cere insistent pe Aurelian Chițu la naționala României: „Indiferent ce adversar are, nu are niciun fel de problemă!”

FCU Craiova a produs o mare surpriză. Oltenii au câștigat cu 4-0 duelul cu Farul Constanța.

Atacantul Aurelian Chițu s-a evidențiat din nou. Vârful, cu 6 goluri în 8 etape de Liga 1, a reușit două pase de gol în disputa cu dobrogenii. Se pare că Dan Vasilică, interimarul lui FCU Craiova, l-a lăudat și l-a propus chiar la echipa națională.

„Indiferent ce adversar are, nu are niciun fel de problemă!”

„E mai bine decât data trecută. Am marcat și nu am mai primit goluri. Nu aveam emoții că nu vom marca. Am avut un joc ofensiv foarte bun. Probleme erau la desincronizările din defensivă. Odată cu eliminarea lor, eram convinsi că vom câștiga.

Sunt convins că și dacă Van Durmen și Baeten jucau mijlocași centrali, jocul la mijlocul terenului era unul consistent. Nu e important cine marchează, important e să câștigăm, să ducem mingea acolo și să fim pragmatici.

Așa cum am zis am marcat și meciurile trecute. Avem un atac devastator. Cred că ne apropiem cumva de gașca nebună, rezultatele nu ne ajută, dar ca joc semănăm puțin cu acea echipă extraordinară a Sportului.

Chițu e atacantul care câștigă dueluri, dacă are spații le fructifică, joc aerian, joc de picior extraordinar. Nu sunt eu în măsură, dar, ca simplu spectator, ca suporter al naționalei, e jucător de națională. Indiferent ce adversar are, nu are niciun fel de problemă, câștigă majoritatea duelurilor.

A mai venit un jucător, un fundaș central. În rest, nu cunosc detalii ce țin de conducere”, a declarat Dan Vasilică, după victoria cu Farul Constanța.