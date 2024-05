Dănciulescu, total dezamăgit de situația de la Dinamo: „Nu mi se pare normal ca echipa să se salveze de la retrogradarea directă în ultima etapă!”

Dinamo va continua în Liga 1 după ce a trecut de Csikszereda la baraj (2-0 la general), însă ar fi putut retrograda direct dacă rezultatele din ultima rundă din play-out nu ar fi fost favorabile echipei.

Ionel Dănciulescu este total dezamăgit de situația clubului său de suflet. Fostul mare atacant român a vorbit despre sezonul „Câinilor”.

„Nu mi se pare normal ca echipa să se salveze de la retrogradarea directă în ultima etapă!”

„Eu mi-am spus părerea și mi-o mențin. A început destul de greu acest campionat (n.r. – Dinamo), cu problemele care au fost, dar în iarnă s-au adus jucători pe niște sume destul de importante. Și bugetul, la fel, este unul destul de mare.

Tocmai de aceea nu mi se pare normal ca echipa să se salveze de la retrogradarea directă în ultima etapă, cu ajutorul altor rezultate, pentru că altfel Dinamo retrograda.

Asta am zis și nimic mai mult, pentru că la un moment dat trebuie să tragi niște concluzii. Eu n-am niciun fel de interes, eu nu fac jocul nimănui. Eu fac doar jocul meu, că iubesc această echipă și am dovedit-o prin tot ce am făcut pe parcursul timpului. Nu am nimic personal cu nimeni”, a transmis Ionel Dănciulescu, conform Digisport.