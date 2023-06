Dani Alves a rupt tăcerea: ”Nu știu dacă ea are conștiința curată, dacă doarme bine noapte, dar eu am iertat-o!”

Menţinerea în detenţie a fotbalistului brazilian Dani Alves a fost confirmată de Curtea de Apel din Barcelona, potrivit presei spaniole.

Fostul jucător al Barcelonei şi al echipei Paris Saint-Germain, acuzat că a violat o tânără de 23 de ani în toaleta unui club de noapte din Barcelona la sfârşitul lunii decembrie, este deţinut din 20 ianuarie în complexul penitenciar Brians, situat la aproximativ 40 km de Barcelona.

Recent, Dani Alves a oferit mai multe declarații din închisoare.

„Nu știu dacă ea are conștiința curată, dacă doarme bine noapte, dar eu am iertat-o. Eu am impresia că cineva a sfătuit-o prost, dar apoi și-a dat seama că nu a procedat bine, însă a fost prea târziu. Apelez la conștiința sa.

Eu am dormit liniștit în fiecare noapte. Conștiința mea este curată. Nu am făcut rău nimănui niciodată.

Am decis să acord interviul acesta, primul meu interviu, pentru ca oamenii să știe că ăsta este adevărul. Până acum, o poveste înfricoșătoare, despre frică și teroare, a fost expusă, dar această poveste nu are absolut nicio legătură cu realitatea.

Eu am intrat după ea în baia clubului de noapte. Nici măcar nu am închis ușa. Ușa a rămas deschisă tot timpul. Ea putea pleca tot timpul”, a declarat acesta, potrivit as.com.