Dani Carvajal va fi din nou operat la genunchiul drept

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat marți, 28 octombrie 2025, ora 09:18,
Dani Carvajal. Foto: Profimedia
Real Madrid a anunţat, luni seară, că fundaşul Dani Carvajal va suferi o nouă operaţie la genunchiul drept. El ar putea fi absent pentru câteva săptămâni, notează news.ro.

„În urma examinărilor efectuate de serviciul medical al Real Madrid, s-a diagnosticat prezenţa unui corp liber articular în genunchiul drept al căpitanului nostru Dani Carvajal”, scrie Real într-un comunicat.

Fundasul dreapta în vârstă de 33 de ani, care în 2024 a suferit o accidentare foarte gravă la acelaşi genunchi (ruptura ligamentului încrucişat anterior, a ligamentului colateral extern şi a tendonului popliteu), va fi supus unei artroscopii.

Carvajal (33 ani) a jucat 18 minute duminică, în victoria madrilenilor în Clasico împotriva FC Barcelona (2-1). Spaniolul se întorsese recent după o accidentare la piciorul drept suferită la sfârşitul lunii septembrie în derbiul împotriva echipei Atlético Madrid (2-5), care l-a ţinut departe de terenuri timp de o lună.

Clubul spaniol nu precizează durata indisponibilităţii câştigătorului de şase ori al Ligii Campionilor, dar acesta ar putea rata din nou câteva săptămâni de competiţie, potrivit presei.

