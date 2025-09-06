Dani Coman a dezvăluit suma fabuloasă pe care o vrea în schimbul lui Mario Tudose: ”Ne dorim mai mult”

Gigi Becali și-a dorit să îl transfere pe Mario Tudose, dar tatăl jucătorului, Cristian Tudose, s-a opus mutării. Mai târziu, l-a încurajat pe Mario să accepte propunerea.

Dani Coman, preşedintele argeșenilor, și primarul oraşului Piteşti, Cristian Gentea, au avut discuții cu patronul ”roș-albaștrilor” pentru transferul internaţionalului U21.

Oficialul argeșenilor nu a fost mulțumit de oferta lui Becali, lucru care l-a deranjat pe omul de afaceri.

FC Argeș și Benfica dețin, fiecare, un procent de 50% din serviciile jucătorului, iar portughezii vor un milion de euro în schimbul lui.

Drept urmare, Becali este nevoit să achite o sumă dublă, pe care nu o acceptă.

Coman a precizat că există șanse ca afacerea să fie finalizată și a vorbit despre acțiunile lui Cristian Tudose din ultimele zile.

De asemenea, președintele piteștenilor a precizat că statutul lui fotbalistului va rămâne același.

”Din punctul nostru de vedere, nu există nicio telenovelă. Am primit o ofertă de la FCSB, am discutat cu domnul Becali, cu MM… Am avut o discuție internă și noi, chiar dacă eu sunt cel care are ultimul cuvânt și semnează, eu așa am făcut, am chemat antrenorii, am discutat cu toată lumea și decizia am luat-o împreună.

N-a fost decât oferta făcută de ei, pe care noi n-am discutat-o. Am declarat că nu vreau să facem licitație. Îi cunosc foarte bine, atât pe MM, cât și pe domnul Becali. Discuții au mai fost (n.r.- cu alte cluburi), dar nu vreau să fac licitație. Nu au fost oferte concrete, dar discuții au mai fost.

Și sunt sigur că vor mai fi, pentru că Mario Tudose e un jucător care promite mult. Din punctul meu de vedere, indiferent de declarațiile pe care le-a făcut tatăl lui, el rămâne același copil. Nu este închisă nicio poveste, dar repet, cu toții ne-am dori să rămână la FC Argeș.

Poate să rămână sau poate să plece. Tatăl lui a spus că va rămâne la Pitești, a mers la domnul primar, l-a luat în brațe, i-a mulțumit, iar a doua zi a spus că vrea să plece. Nu mă interesează pe mine, pe noi ne interesează jucătorul, iar noi îl iubim pe Mario.

Rămâne deschisă discuția, dar doar în condițiile noastre. Noi nici măcar n-am apucat să spunem ce ne dorim. Am spus doar că nu ne convine oferta și nu s-a mai discutat mai departe. Un milion, 700.000, 400.000, nici nu contează. Contează că nu e ceea ce ne dorim noi, nu ne vindem ieftin.

Ne dorim o sumă mai mare decât cea pe care ne-a propus-o FCSB, care să fie în concordanță cu valoarea jucătorului. (n.r.- 1.000.000 de euro pentru FC Argeș?) Vezi? Înseamnă că ai vorbit cu cineva de la FC Argeș. Mario Tudose nu e nici măcar la 40-50% din ceea ce poate deveni.

Îl place toată lumea, toți îl încurajăm, cred că într-un an de zile va avea oferte din străinătate și va putea juca în orice campionat. Am avut discuții cu Mario, important e ceea ce-și dorește el. E un băiat echilibrat, educat, nu se va resimți că a avut o ofertă bună, în condițiile în care nu va pleca”, a declarat Dani Coman, la emisiunea Fotbal Club.