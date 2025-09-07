Dani Coman a luat decizia în cazul lui Mario Tudose: ”Azi sau mâine e gata!”

Un eventual transfer al lui Mario Tudose la FCSB a dus la un război între Gigi Becali și Dani Coman.

FC Argeș și Benfica dețin, fiecare, un procent de 50% din serviciile jucătorului, iar portughezii vor un milion de euro în schimbul lui.

Gigi Becali a afirmat că Dani Coman l-a mințit în timpul convorbirii telefonice, spunându-i că trebuie să îi închidă, deoarece îl sună tatăl lui Mario Tudose, care era de fapt lângă Becali și nu îl suna nimeni.

În plus, Coman i-ar fi propus să scrie în documente că transferul costă 400.000 de euro, iar Benfica va primi doar 200.000 de euro, iar piteștenii să primească încă 600.000 de euro de la gruparea ”roș-albastră”.

Cu toate acestea, președintele argeșenilor a declarat că este încă dispus să îl cedeze pe Tudose FCSB-ului.

”Azi sau mâine până se termină perioada de transferuri se va lua o hotărâre. Din punctul nostru de vedere hotărârea e luată. Oricare jucător e de vânzare, dar la prețul cerut de noi. Cel pe care îl considerăm corect pentru valoarea jucătorului. Suntem pregătiți să punem ceva în loc. Eu am trăit multe în viața asta, și în fotbal și în afară. Nu mă impresionează și nu sunt ranchiunos. Azi mă cert, mâine mă împac. Dar să nu mă deranjeze.

Noi am stabilit un preț. Nici nu am apucat să dialogăm și să le spunem prețul pe care îl vrem. Nu era mult mai mare față de ce ofereau ei. Nu am mai apucat să negociem. A fost prețul pus de domnul Becali, iar într-o negociere nu există doar o parte”, a declarat Dani Coman.