Dani Coman a vorbit despre viitorul lui Horațiu Moldovan la națională, după gafa din meciul cu Canada

Dani Coman crede despre Horațiu Moldovan, portarul naționalei României, că nu este încă la capacitate maximă pentru a apăra în tricoul tricolorilor, după gafa gravă din amicalul cu Canada, pierdut cu 0-3. Moldovan, care încă nu a debutat oficial la noua sa echipă, Real Oviedo, duce lipsă de meciuri oficiale și încredere, motiv pentru care Coman recomandă să fie luat în calcul și Ștefan Târnovanu sau Răzvan Sava pentru postul de portar titular în meciul din preliminariile World Cup cu Cipru.

„Eu cred că ar avea nevoie de meciuri în picioare, mai multă încredere. Meciuri pentru a lua decizii în fracțiunea aia de secundă mult mai bune de cât a făcut-o. Îmi place Moldovan, dar nu cred că e la capacitatea maximă de a apăra un meci al naționalei.

Oricare dintre ei poate apăra foarte bine la națională. Sava a demonstrat la meciul cu Inter că e un portar bun și de viitor, Târnovanu demonstrează de doi ani că e cel mai în formă portar din fotbalul românesc“, a declarat Dani Coman, conform digisport.ro.

Antrenorul Mircea Lucescu recunoaște greșelile comise de Moldovan, inclusiv la ultimul gol primit în meciul cu Canada. Totuși, el a anunțat că până acum va miza în continuare pe portarul de mare valoare în confruntarea cu Cipru. Lucescu a subliniat că schimbarea portarului nu este o soluție imediată și că jucătorii noi trebuie să se adapteze gradual pentru a nu face greșeli care pot costa echipa. Antrenorul a încurajat portarul să-și recapete încrederea și să evolueze spre a controla mai bine meciurile pentru România.

„Moldovan trebuie să se remarce după gafa din acest meci. Și golul 3 a plecat de la el. În loc să execute foarte rapid, a așteptat și apoi am pierdut mingea. E un jucător de mare valoare, dă încredere echipei.

Puteam să jucăm cu alt portar, dar cine vine trebuie să se adapteze, să nu joace la întâmplare, să nu arunce mingea la întâmplare. Echipa a construit destul de bine. E un lucru important. Pentru că, pas cu pas, trebuie să ajungă la a controla meciurile.