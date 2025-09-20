Dani Coman este în doliu! Tatăl președintelui lui FC Argeș a încetat din viață

Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești, a anunțat că vestea cutremurătoare, că Dani Coman, președintele grupării, și-a pierdut tatăl!

Organismul fostului portar a cedat

„Spun total neașteptată, pentru că l-am cunoscut pe tatăl lui Dani în urmă cu trei zile, când l-am vizitat la Spitalul Județean.

Trecuse cu bine printr-o operație de protezare a soldului și, la nici 24 ore, avea o vitalitate incredibilă. Asta dovedea, încă o dată, profesionalismul medicilor de la ortopedie.

Mi-a vorbit continuu, mi-a făcut o analiză incredibilă a jucătorilor din Superligă! Și mi-a spus ceva ce nu voi uita niciodată: «i-am zis lui Dani că voi veghea ca 100 de ani, de acum înainte, să nu se certe cu dumneavoastră. Iar dupa acești 100, voi veni eu și voi prelungi termenul!!!».

Din păcate, organismul i-a cedat, Dani Coman trece prin momente foarte grele, iar eu îi sunt alături și îi voi fi, indiferent unde ne vor duce drumurile în viitor.

Am vorbit cu Bogdan Andone și l-am rugat să le ceară băieților ca astăzi, cu U Cluj, să joace cu gândul la președintele lor, care le-a fost mereu aproape. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească pe dl Coman sr!”, a transmis edilul pe contul de facebook.

„Toate gândurile noastre de susținere se îndreaptă acum către domnul Dănuț Coman, fostul nostru președinte executiv, care în această dimineață și-a pierdut tatăl… Pe această cale, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au scris și cei de la FC Hermannstadt, club pe care Coman l-a condus în trecut.