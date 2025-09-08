Dani Coman, informații de ultimă de oră despre transferul lui Mario Tudose: ”Prețul îl face vânzătorul, nu cumpărătorul”

Un eventual transfer al lui Mario Tudose la FCSB a dus la un război între Gigi Becali și Dani Coman.

Gigi Becali a afirmat că Dani Coman l-a mințit în timpul convorbirii telefonice, spunându-i că trebuie să îi închidă, deoarece îl sună tatăl lui Mario Tudose, care era de fapt lângă Becali și nu îl suna nimeni.

În plus, Coman i-ar fi propus să scrie în documente că transferul costă 400.000 de euro, iar Benfica va primi doar 200.000 de euro, iar piteștenii să primească încă 600.000 de euro de la gruparea ”roș-albastră”.

Acum, Coman a dezvăluit cum s-au finalizat discuțiile pentru serviciile fundașului central.

”Am încheiat discuțiile, Mario Tudose rămâne la Pitești. Prețul îl face vânzătorul, nu cumpărătorul. Nu ne-am înțeles la preț”, a spus Dani Coman pentru PRO TV și Sport.ro.