Dani Coman, reacție după ce Vali Țicu poate juca din nou după suspendare: „Nu puteam influența sub nicio formă Comisia!”

Valentin Țicu a primit o înjumătățire a pedepsei. Acesta a putut să evolueze împotriva celor de la FC Botoșani (2-1).

Dani Coman, președintele celor de la Hermannstadt, a comentat decizia Comisiei. Iată ce a spus despre cel care l-a accidentat grav pe Dragoș Iancu.

„Din păcate, Iancu (n.r. Dragoș Iancu) nu va mai putea juca probabil câteva luni de acum încolo. Despre decizie, nu știu ce s-a întâmplat, nici nu m-a interesat ce s-a întâmplat cu Țicu.

Dacă așa s-a decis, pe noi nu ne dezavantajează cu nimic. Să-l ajute Dumnezeu să fie sănătos și să ajungă la echipa națională, pentru că este un jucător bun. Nu am nimic de reproșat Comisiei”, a spus Dani Coman, pentru Digi Sport.

„Este adevărat, am refuzat, dar nu puteam influența sub nicio formă Comisia. Am spus-o foarte clar, nu a fost o intervenție voită (n.r. a lui Țicu la Iancu). Nu stăm în banii aceia. Lui Iancu oricum i-am mărit contractul”, a mai spus oficialul sibienilor, conform sursei.