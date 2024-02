Dani Coman, reacție vehementă după ce Gigi Becali i-a acuzat pe sibieni de blat cu Rapid: „De la cine are informația, să spună tot ce știe!”

Dani Coman a reacționat vehement după acuzațiile lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a categorisit victoria Rapidului cu 2-0 în fața celor de la Hermannstadt drept „omenie”.

Oficialul sibienilor a comentat spusele patronului de la FCSB. Iată replica oferită de acesta.

„De la cine are informația, să spună tot ce știe!”

„Dacă domnul Becali are vreo informație să ne anunțe și pe noi, jucăm fiecare meci pe teren. Așa s-a spus și când am luat bătaie cu 3-0 de la FCSB. Îl rog public dacă are vreo informație să o spună public, de la cine are informația, să spună tot ce știe.

Dacă într-adevăr a fost ceva eu vă spun că mă las de fotbal. Eu ies din fotbal dacă într-adevăr a fost adevărat, dacă are vreo informație concretă să o spună. Nu este frumos să le aruncăm prin presă sau pe la TV, așa cum a făcut-o. Îl rog public să spună tot ce are de spus și nu numai de meciul cu Rapid, ci și de orice meci.

Mă cunoaște și cred că știe că indiferent de adversar îmi doresc să câștig, nu știu de ce a făcut gestul pe care l-a făcut. Încă o dată îl rog public să spună ce are de spus, dacă are vreo informație concretă. Sunt dezamăgit și de rezultat și de joc, mă așteptam la un joc mai bun”, a declarat Dani Coman, pentru fanatik.ro.