Daniel Bîrligea a izbucnit în lacrimi la flash-interviu, după ce a salvat-o pe FCSB de la dezastru

FCSB a reușit o revenire spectaculoasă pe Arena Națională, în prima manșă a turului 3 preliminar Europa League, învingând Drita cu scorul de 3-2, după ce a fost condusă cu 0-2. Eroul serii a fost Daniel Bîrligea, autorul primului gol al FCSB-ului, dar și a golului victoriei, înscris în minutul 90+4. La finalul partidei, atacantul a izbucnit în lacrimi, vizibil emoționat de momentul trăit.

Atacantul a pus pe seama euforiei din sezonul trecut dificultățile traversate de echipă și speră ca victoria dramatică împotriva lui Drita să fie un nou început pentru roș-albaștri de a lupta în atât Europa, cât și în campionat.

„Cred că după golul de 2-0 s-a schimbat echipa în bine. S-a schimbat ceva în noi, ne-a ajuns să luăm goluri și să stăm cu capul în jos, să nu arătăm ca noi. Nu am arătat în ultimele meciuri că știm să jucăm fotbal. Sper să ne revenim de acum încolo.

Este destul de greu, pentru că anul trecut a fost formidabil, am ajuns cu toții la un nivel, aveam încredere în noi. Cred că am avut prea multă încredere în noi, pentru că anul trecut a fost prea frumos. A trebuit să ne dăm seama că e alt campionat, alt sezon în Europa și să luptăm pentru prezent.

Am fost prea euforici, am zis că suntem prea buni, a trebuit să ne întoarcem cu picioarele pe pământ și să jucăm fotbal.

A fost o perioadă puțin mai grea. Am văzut o parte de fericire care m-a făcut să plâng. Aveam nevoie de această victorie ca să ne deschidem. Am suferit puțin cu toții, a fost greu, dar sper să luptăm cu toții și să aducem fericire tuturor.

Am crezut că suntem prea buni, dar s-a arătat că nu suntem atât de buni și că trebuie să muncim, să luptăm. Nu am luptat, nu am jucat bine. Eram într-o hibernare cu toții, ca echipă. Sper să câștigăm din nou.

A fost urât, te duceai la antrenamente, era urât, te duceai pe stradă, era urât”, a declarat Daniel Bîrligea, la finalul meciului, conform as.ro.