Daniel Bîrligea recunoaște după meciul cu Dinamo: „Ne-au surprins puțin”

„Am avut o primă repriză mai dificilă, nu ne-am organizat bine în teren. Dar am vorbit cu antrenorul la pauză și a fost mai bine în repriza a doua. Am avut multe ocazii, dar, din păcate, nu am reușit s-o băgăm în poartă, plus că portarul lor a prins o zi bună.

Dar, până la urmă, un punct e mai bine decât nimic. Dinamo a jucat bine, a fost organizată, ne-au surprins puțin. Probabil că au obosit un pic în repriza a doua.

Eu merg direct la națională acum, sper să luăm șase puncte din aceste două meciuri (n.r. – cu Belarus și Andorra)”, a spus Birligea, la Prima Sport.