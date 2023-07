Daniel Boloca s-a decis! Pentru ce naționala vrea să joace: „Am avut dificultăți în a mă integra!”

Daniel Boloca, mijlocașul care a fost transferat în această vară de Sassuolo, a vorbit recent despre naționala pentru care vrea să joace.

Fotbalistul a bifat doar 6 minute pentru România, iar acum a decis să reprezinte naționala Italiei. Iată ce motiv a stat în spatele deciziei sale.

„Am avut dificultăți în a mă integra!”

„Am avut o primă experiență în echipa națională a României pentru că părinții mei sunt români și am făcut-o mai mult pentru ei, dar am avut probleme cu limba pentru că nu o vorbesc și nu o înțeleg, de aceea am avut dificultăți în a mă integra.

Când am primit telefonul de la echipa națională italiană pentru stagiu, atunci s-a împlinit visul meu, ceea ce îmi doream cu adevărat, pentru că mă simt 100% italian.

M-am născut și am crescut în Chieri, iar alegerea mea este să merg cu echipa națională italiană”, a mărturisit Boloca, conform site-ului oficial al clubului.