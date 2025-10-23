Daniel Niccolini, emoționat înainte de FCSB – Bologna: „Respectăm istoria FCSB, dar vrem să câștigăm punctele la București”

Antrenorul secund al Bolognei, Daniel Niccolini, va fi omul care va conduce echipa de pe bancă în meciul cu FCSB din Europa League, profitând de absența principalului Vincenzo Italiano, bolnav de pneumonie. Tehnicianul italian a vorbit, la conferința de presă de la Arena Națională, despre responsabilitatea acestei misiuni și despre respectul pentru adversar.

Niccolini nu și-a ascuns trăirile înaintea confruntării, dar a subliniat că experiența comună cu Italiano îi oferă încredere.

Italianul a evidențiat statutul european al vicecampioanei României, însă a fost ferm în privința scopului echipei sale: victoria.

Niccolini a explicat că noul format al competiției transformă fiecare duel într-un pas esențial spre calificare.

„Este un meci foarte important în acest format al competiţiei, pentru că acum putem vorbi despre un mini-campionat şi e important să obţii rezultate în oricare partidă. În ciuda problemelor de sănătate pe care le are antrenorul principal (n.r. – Vincenzo Italiano), ne-am pregătit bine. Respectăm istoria clubului gazdă, dar scopul nostru este să facem un joc foarte bun şi să câştigăm punctele.

FCSB este o echipă bună, organizată. Ştim că situaţia celor de la FCSB din campionat nu este prea bună, dar în cupele europene este cu totul altceva. Meciurile internaţionale sunt mult mai dificile. Noi vom încerca să dăm maximum şi să obţinem un rezultat cât mai bun.

Antrenorul nostru este pe tratament, îi dorim toţi multă sănătate. Eu normal că am emoţii să fiu principal, dar nu sunt prima oară în această situaţie. Lucrăm de mulţi ani împreună şi am aceeaşi gândire cu a lui Vincenzo. Eu sunt bucuros că am ocazia mâine seară să arăt că pot conduce această echipă”, a explicat Niccolini.