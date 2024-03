Daniel Niculae, înainte de derby-ul cu FCSB: „Este un meci foarte-foarte important!”

Rapid va juca sâmbătă seară în compania rivalei FCSB. Partida de pe Arena Națională aduce astfel față în față primele două echipe din clasament.

Daniel Niculae a vorbit înaintea derby-ului. Președintele giuleștenilor a dezvăluit că fanii Rapidului vor fi prezenți într-un număr cât mai mare.

„Este un meci foarte-foarte important!”

„Vor veni stelişti, vor pleca rapidişti pentru că vor admira spectacolul făcut de fanii noştri de la Tribuna 1 şi Tribuna a 2-a. Nu cred că vor veni foarte mulţi stelişti pentru că e o cerere uriaşă din partea fanilor noştri.

Este un meci foarte-foarte important, dar nu e un meci decisiv. Trebuie să luptăm până la capăt, se înjumătăţesc punctele, sunt echipe foarte bune în play-off, care pot încurca pe oricine.

Dacă am fi reuşit, şi cu siguranţă am fi meritat, să câştigăm la Craiova, dacă am fi primit acele două lovituri de la 11 metri, am fi fost mult mai aproape de FCSB şi la o distanţă mai confortabilă de CFR Cluj”, a declarat Daniel Niculae, conform celor de la AS.ro.