Daniel Niculae, nervos după eliminarea Rapidului din Cupă: ,,Problema se pune aici”

Daniel Niculae, preşedintele celor de la Rapid Bucureşti, a reacţionat, după ce trupa din Giuleşti a fost eliminată din Cupa României, de către Poli Timişoara, scor 0-2.

Acesta este de părere că atitudinea jucătorilor trenbuie schimbată la următoarele partide, iar Mihai Iosif ae în continuare credit la echipă.

,,S-a întâmplat ce a fost și la meciul cu Dinamo, am arătat rău și la meciul cu Dinamo, și în această seară. Eu zic că din cauza atitudinii, trebuie să intrăm tot timpul concentrați, indiferent de adversarul pe care-l ai în față.

Dacă intri neconcentrat într-un derby cu Dinamo, înseamnă că ai o problemă. Au fost multe schimbări pentru că am vrut să reîmprospătăm echipa, pentru că nu am arătat bine cu Dinamo, dar nu s-a schimbat nimic.

Ne lipsește agresivitatea pozitivă, mai ales pe faza ofensivă. Trebuie să tragem linie, să vedem unde am greșit. Cu Dinamo am făcut, poate, cea mai slabă repriză și am continuat cu încă o primă repriză slabă.

Sper să nu fie de la atitudine. Am reușit să facem meciuri bune împotriva echipelor foarte bune ale campionatului și avem probleme cu echipele de mijlocul clasamentului.

Problema, cred eu, se pune la atitudine. Un jucător profesionist trebuie să intre concentrat indiferent de adversarul pe care-l are în față. Atitudine și mentalitate, asta trebuie să aibă jucătorii. Voi vorbi cu băieții, pentru că nu se poate să ne prezentăm așa.

Vom analiza, nu este bine să analizăm la cald. Au fost foarte puține lucrurile bune pe care le-am făcut. Nu se pune problema schimbării antrenorului, eu sunt aproape zi de zi alături de ei, știu ce le transmite Mihai Iosif.’‘, a declarat Daniel Niculae, pentru Digisport.