Daniel Niculae nu are milă de jucătorii Rapidului: „Au uitat fotbalul uitat ieri, nu au avut atitudine”

Rapid a pierdut meciul cu Sepsi, de la Sf. Gheprghe, din Etapa a 3-a a play-off-ului Superligii, iar criticile la adresa jucătorilor curg.

„Nu am avut atitudine” în meciul cu Sepsi, a recunoscut Daniel Niculae

Președintele echipei, Daniel Niculae, este dezagămit de lipsa atitutidinii, dar spune că postul antrenorului Adrian Mutu nu este în pericol.

„Puțin mai bine a doua repriză cu cei care au intrat pe parcurs. Au adus un pic de prospețime. Dacă e să ne lipsească ceva, pe lângă fotbalul pe care l-am uitat ieri, nu am avut atitudine.

Le-am zis și fotbaliștilor că mereu trebuie să aibă atitudine. Am văzut o echipă blazată, care nu a intrat cu determinare.

Cu siguranță, Adi va găsi cauza și vor fi discuții cu jucătorii, cu toată echipa. Dacă ne vom prezenta la meciul cu Craiova la fel, mai bine nu ne mai prezentăm.

Obiectivul nostru e să câștigăm fiecare meci în parte. Nu trebuie să ne gândim la alte obiective, trebuie să luăm fiecare meci în parte. La finalul sezonului vom trage linie și vom vedea cine rămâne.

Nivelul cu Adrian Mutu este foarte bun, nu asta este problema. Pe mine mă preocupă atitudinea pe care jucătorii o au. Nu accept asta”, a spus Daniel Niculae, la Liga Digisport.

El s-a referit și la incidentele de dinaintea meciului, când aproape 200 de fani rapidiști nu au fost lăsați să intre în tribune. „Eu am fost în legătură permanentă cu Bocciu (n.r. – Liviu Ungureanu, liderul galeriei), e foarte greu să ai controlul tuturor suporterilor, mai ales că este o echipă iubită în toată țara.

Dacă la Constanța am înțeles, acum la Sepsi chiar nu am înțeles, peluza era aproape goală. Am încercat să găsim înțelegere, dar din păcate nu au dorit să ne permită accesul.

Ne-am întâlnit înaintea meciului (n.r. – cu oficialii lui Sepsi) și nu au fost de acord. Dacă nu mai erau locuri, era normal, dar peluza a fost goală. De aceea am luat împreună decizia să boicotăm meciul. Era și normal, când fac sacrificii să fie aproape de echipă”, a mai spus el.