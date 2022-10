Daniel Niculae, vehement la adresa arbitrajului de la Rapid – Farul: „Am fost defavorizați de către VAR!”

Rapid a obținut un egal acasă cu Farul (1-1). Trupa lui Adrian Mutu putea câștiga cu 2-1, dar golul marcat pe final de giuleșteni a fost anulat de VAR din cauza unei atingeri cu mâna.

Daniel Niculae, președintele Rapidului, a oferit o primă reacție după meci. De asemenea, acesta a vorbit și despre arbitraj.

„Am fost defavorizați de către VAR!”

„A fost un super meci. S-au întâlnit două echipe care se află pe locurile fruntașe. Am făcut un meci foarte bun, dar nu am reușit să ne impunem. Sunt foarte mulțumit de joc. Dacă o ținem tot așa, va fi greu ca o altă echipă să câștige, dar asta înseamnă să joci cu ambiție, cu dăruire, concentrat pe ce ai de făcut pe tot parcursul meciului. A fost un meci de o calitate foarte bună, cu două echipe care joacă fotbal, cu jucători de valoare. În Giulești e greu să nu joci fotbal, publicul te împinge de la spate.

Am adoptat un sistem nou, am încercat să facem pressing sus, ne-a și reușit. Ne-am creat ocazii, am câștigat mingi în jumătatea adversă, dar am suferit la finalizare. Dacă reușeam să concretizăm măcar jumătate din ocazii, cele trei puncte rămâneau în Giulești.

Nu pot să vorbesc în numele celor de la Farul, dar obiectivul nostru este acela de a ne califica în play-off. Sunt foarte multe puncte puse în joc, suntem departe de a ne califica în play-off. Sunt multe echipe bune aproape de noi în clasament. Mă bucură jocul foarte bun al echipei. Chiar dacă se întâmpla să pierdem, atât eu, cât și suporterii eram mulțumiți”, a declarat Daniel Niculae, după remiza cu Farul.

„A fost bucurie mare, dar din păcate de scurtă durată. Am apucat să văd, dar nu știu dacă a fost sau nu henț. Ar fi fost a nu știu câta etapă în care am fost defavorizați de către VAR. Și la meciul cu Sibiu, puteam avea o lovitură de la 11 metri la 0-0. Odată cu implementarea VAR-ului am crezut că vor dispărea problemele mari de arbitraj. Sper să nu se mai greșească. Rapid a fost tot timpul o echipă curată. Ne dorim să câștigăm fiecare meci doar pe teren.

Ne-am propus să jucăm finala Cupei și să o și câștigăm, dar va fi foarte greu. Odată intrați în primele șase echipe ale campionatului, lucrurile se schimbă. Rămân cele mai bune echipe și trebuie schimbată puțin strategia”, a mai spus Daniel Niculae.

În urma acestei partide, cele două își păstrează locurile (Farul, locul 1 cu 34 de puncte, respectiv Rapid, locul 2 cu 29 de puncte).