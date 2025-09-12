Daniel Oprița a lămurit situația fostului internațional de la FCSB ajuns în curtea Stelei: „E clar”

Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat vineri, 12 septembrie 2025, ora 09:03,
Daniel Oprița, antrenorul celor de la CSA Steaua, a confirmat la finalul meciului cu ASA Târgu Mureș, câștigat cu 2-1, că Dragoș Nedelcu este la un pas de a semna cu „militarii”.

„Se antrenează cu Steaua, sperăm să rezolvăm transferul lui şi să-i facem contract. Săptămâna asta sperăm să-l rezolvăm. E un jucător în care am încredere, un jucător de echipa naţională. E clar că e un plus-valoare pentru noi. Pretenţiile sale nu sunt foarte mari pentru calitatea pe care o are”, a spus tehnicianul Stelei.

