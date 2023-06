Daniel Oprița a reacționat după ce Steaua a dat afară 16 jucători: ”Mai avem 5 fotbaliști!

Clubul Steaua Bucureşti anunţă despărţirea de 16 jucători de la echipa de seniori.

La puțin timp după ce anunțul a fost făcut oficial, Daniel Oprița a reacționat.

El speră că echipa să poată promova sezonul viitor.

”Asta e. Nu ştiu ce vom face în această săptămână ce se va decide. Deocamdată, asta e. Sunt contract, mai avem cinci jucători.

Eu mai contract încă un an, am avut oferte. Vedem ce ca fi în săptămâna asta, dacă se va găsi o soluţie pentru promovare, ca să vedem ce jucători vom aduce. Nu am mai multe detalii la ora asta”, a spus Opriţa, pentru AS.ro.