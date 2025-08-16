Daniel Oprița a vorbit după egalul cu Dinamo: ”Le-am zis şi la pauza!”

CS Dinamo a remizat cu Steaua, scor 0-0.

Partida a contat pentru etapa cu numărul 3 din Liga 2.

”Militarii” sunt pe locul 5, cu 7 puncte.

Dinamo ocupă locul 4, cu 11 puncte acumulate.

La finalul meciului, Daniel Oprită a oferit mai multe declarații.

”Un derby slab, un meci greu de urmărit de afară. Dinamo a urmărit interesul, au rupt jocul. Fiecare îşi urmăreşte interesul. Ei azi şi-au dorit mai mult, la noi lentoare din toate punctele.

Le-am zis şi la pauza… Ce să zic… În afara ca am pierdut două puncte am pierdut şi 2 fundaşi centrali. Mereu am încercat să prioritizăm Cupa, dar suntem şi noi aşa, ne arătăm şi noi limitele.

Azi am părut relaxaţi şi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. (n.r. au fost prezenţi în tribună Bumbescu, Piţurcă) S-au luat cu mâinile de cap… Ar trebuie să le fie ruşine jucătorilor mei le-am zis, îmi cer scuze suporterilor. Şi dacă am nevoie de întâriri, nu am pe cine să iau.

(n.r. nu se mai poate aduce?) Nu, ăsta e bugetul, l-am terminat. (n.r. cum vă simţiţi ştiind că o să fie acelaşi final?) Mă simt extraordinar de bine! (n.r. ironic) Vedem ce ne rezervă viitorul”, a declarat Daniel Opriţa.