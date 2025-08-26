Daniel Oprița, dezamăgit după eliminarea Stelei din Cupa României: „Conducerea n-a făcut contestație, puteam prinde alt adversar”
Steaua a fost eliminată din Cupa României după ce a pierdut pe teren propriu cu UTA, scor 0-2, în play-off-ul competiției. Golurile calificatei UTA au fost marcate de Alin Roman și Hakim Abdallah în repriza secundă. Antrenorul Stelei, Daniel Oprița, a exprimat dezamăgirea față de evoluția echipei, dar și față de deciziile conducerii clubului privind tragerea la sorți și lipsa contestației pentru un alt adversar.
Antrenorul a subliniat că echipa sa încearcă să joace fotbal și a amintit de efortul depus în meciul anterior, câștigat cu Reșița în inferioritate numerică. Totodată, a menționat că rămâne o dezamăgire că nu vor ajunge din nou în grupele Cupei României, dar că se vor concentra pe campionat și pe viitoarele competiții.
„Așa am pregătit meciul, să închidem spațiile, pentru că ei sunt o echipă cu calitate. Numai printr-un șut de la distanță puteam să luăm gol, pentru că nu a ieșit nimeni să blocheze. Le-am spus să nu-i lase să dea la poartă.
În rest, ocaziile noi le-am avut. Băieții parcă s-au speriat de ocazii. Eu zic că am făcut o repriză bună. Noi veneam după meciul cu Reșița în care am jucat în 10 oameni. Nu vrea să-mi mai aduc aminte. Nu am lot care să-mi permită…
Îi felicit pe băieți pentru joc. Sunt frustrat, supărat. N-am avut nicio șansă să picăm cu alt adversar, pentru că noi am fost sus la tragere, eram în primele opt. Dacă nu se învârteau bilelele, era clar că nu ai nicio șansă.
Și ai mei din conducerea puteau să facă contestație. Nimeni nu a făcut. Eu aș fi făcut lucrul ăsta. Normal că aș fi făcut. De ce să nu prind alt adversar? Nu s-a sesizat nimeni de la noi. Vrem în grupe, vrem în grupe. Trebuie să ne batem pe toate fronturile. Nu e ușor.
Sunt supărat, dezamăgit și pe situația pentru că puteam să avem alt adversar. Poate picam cu Fărcășești. Am picat cu cea mai în formă. Echipa mea încearcă să joace. Am schimbat și sistemul. Eu spun că puteam să facem mult în Cupa României. Pierdem șansa. Am mai fost o dată în grupe.
Să jucăm fotbal, asta ne rămâne. Sunt dezamăgit, că parcă și eu bat pasul pe loc doar în campionat. Iar o să înceapă alți băieți că trebuia să joc cu altă echipă.
Am văzut că scriu pe acolo că nu sunt inspirat, când ei nu știau că jucăm marți în Cupă. Îmi dădeau lecții de sistem. Am câștigat în 10 oameni cu Reșita”, a spus Daniel Oprița, la flash-interviu.