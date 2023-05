Daniel Oprița, dezamăgit după victoria cu 4-2 în fața celor de la FC Buzău: „Nu aşa se face? Aşa ştiau şi băieţii”

CSA Steaua a învins FC Buzău cu 4-2 și a terminat play-off-ul Ligii 2 pe locul secund, dar antrenorul Daniel Oprița a recunoscut că e nemulțumit.

„Nişte medalii, o diplomă nu se dau? Aşa ştiau şi băieţii”, este nedumerirea lui Daniel Oprița

Formația roș-albastră nu are drept de promovare, fiind club de drept public. Din acest motiv, în Superligă a promovat Oțelul Galați, ocupanta locului 3, în afara liderului Poli Iași.

La finalul partidei, antrenorul Daniel Oprița și-a manifestat nemulțumirea că jucătorii pe care îi pregătește nu au primit medalii și diplome.

„Ultima impresie contează. A fost aşa şi un spectacol pentru cei care au fost în tribună. E bine că am câştigat şi am terminat pe locul 2, despărţiţi de puncte, nu la egalitate.

E mai dezamăgitor decât sezonul trecut pentru că am terminat pe loc promovabil şi ne uităm la Galaţi unde e stadionul plin, au invadat terenul, e bucurie mare. Trebuia să fim noi.

Normal că te uiţi aşa la bucuria lor, ne-am uitat şi anul trecut la Hermannstadt, nu e tocmai confortabil. Până la urmă, am ştiut unde am venit, doar că speranţa pentru sezonul acesta a fost mai mare.

Îi felicit pe jucători, le mulţumesc suporterilor că au fost alături de noi şi ne-au sprijinit. Mă aşteptam totuşi ca locul 2 să se premieze cu ceva. Nu aşa se face? Ştiu că ne iau locul, dar nişte medalii, o diplomă nu se dau? Aşa ştiau şi băieţii”, a spus el.

Oprița a mai precizat că înțelegerea cu clubul este valabilă încă un sezon, dar a refuzat să spună dacă va continua la echipă.

„Deocamdată nu ştiu ce urmează, aşteptăm o decizie să se găsească o modalitate de a se promova. Eu mai am un contract încă un an, am discutat ceva cu conducerea”, a încheiat tehnicianul.