Daniel Oprița, dezvăluire șocantă pentru fanii CSA Steaua: „Eu în vară am vrut să plec, nu am vrut să stau! Aș fi vrut să fiu și eu cu Burcă, Dorinel, Leo Grozavu în Liga 1”

CSA Steaua a câștigat joi acasă cu FC Argeș cu scorul de 3-1. Daniel Oprița a vorbit după meci, dezvăluind detalii șocante pentru suporterii echipei sale.

Mai exact, antrenorul „Militarilor” a declarat că a dorit să plece în vară și că se înțelesese deja cu un alt club din eșalonul secund. Iată ce a mărturisit.

„Eu în vară am vrut să plec, nu am vrut să stau! Aș fi vrut să fiu și eu cu Burcă, Dorinel, Leo Grozavu în Liga 1”

”A fost stresul pentru că l-am creat eu. Nu cred că ar trebui să fie această presiune aici. Indiferent de rezultat, același discurs l-aș fi avut. Probabil avem și mai mulți jucători vechi, le e și lor mai greu, sunt uzați…

Am intrat în criza asta, dar tot noi trebuie să scoatem echipa de aici. Dar ați văzut că noi încercă să facem spectacol. Nu avem drept de promovare, dar încercăm să jucăm fotbal.

Toată lumea mă întreabă ce fac după fiecare meci, eu și cu Burcă (n.r. râde). Ce să vorbim de Burcă, chiar dacă retrogradează Dinamo nu ar trebui să fie criticat.

Eu în vară am vrut să plec, nu am vrut să stau. Chiar am vrut să plec, îmi ajunge, am stat doi ani fără promovare. Aș fi vrut să fiu și eu cu Burcă, Dorinel (n.r. Munteanu), Leo Grozavu în Liga 1, mi-am câștigat dreptul și nu din vina mea nu am ajuns acolo.

(n.r. De ce nu ați plecat?) Pentru că nu m-au lăsat. Mi s-a spus că trebuie să stau și să îmi respect contractul pentru că se va rezolva cu promovarea. Am vrut să plec, nu am vrut să stau doar așa. M-am înțeles cu o echipă din Liga 2”, a spus Daniel Oprița, după victoria cu FC Argeș.