Daniel Oprița este nemulțumit după CSA Steaua – Unirea Dej 2-0! Ce le reproșează jucătorilor

CSA Steaua a învins Unirea Dej cu 2-0, pe Stadionul Steaua, în Etapa a 13-a a Ligii 2, dar antrenorul Daniel Oprița are reproșuri la adresa elevilor lui.

„Unirea Dej a controlat jocul, a pus presiune pe noi”, a recunoscut Daniel Oprița

Tehnicianul este deranjat de faptul că, în prima repriză, oaspeții au fost cei care au controlat jocul, iar fotbaliștii gazdă și-au revenit abia în a doua jumătate a reprizei secunde.

„După prima repriză, am fost norocoși că am intrat la pauză cu un egal, ei au fost echipa care a controlat jocul, au pus presiune pe noi, cu tupeu, au jucat fotbal. Noi nu am dat o replică bună, am fost lenți, fără agresivitate.

Am echilibrat în repriza a doua, când am controlat meciul, am și marcat de două ori. Dar noi am schimbat sistemul și a fost mai bine. Trebuie felicitați, au un antrenor tânăr care și-a pus amprenta, iar echipa își merită locul, nu e o surpriză.

Se vedea că pierdem duelurile la mijloc, dar am mai făcut și cu Timișoara chiar și 4 schimbări la pauză. Dacă e nevoie, trebuie s-o facem. Dar s-a schimbat total jocul”, a precizat tehnicianul la finalul confruntării.

„În prima repriză, a fost jalnic jocul”, a admis Daniel Oprița

Antrenorul CSA Steaua s-a referit și la situația rară în care s-a pus Cristian Balgiu. Acesta a primit cartonaș galben imediat după al doilea gol al gazdelor, pentru că a intrat pe gazon să se bucure alături de colegi.

Introdus la scurt timp în locul lui Enceanu, Balgiu a mai primit un cartonaș galben pentru un fault dur la Chira, fiind eliminat.

„În prima repriză, a fost jalnic jocul. Nici nu putem să ne bucurăm, trebuie să uităm repede această victorie, pentru că am luat multe galbene, avem și mulți accidentați, chiar mă gândeam ce jucători voi avea cu Chiajna, în iarnă trebuie să mai reglăm.

La Balgiu, primul galben a fost pentru că a intrat pe teren și s-a bucurat al gol. La al doilea, a fost la un duel umăr la umăr, a căzut adversarul și s-a lovit, la acel moment nu puteam să spun, dar după reluări, poate e meritat”, a declarat Daniel Oprița.