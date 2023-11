Daniel Oprița, furios după remiza cu Dumbrăvița: „Solicitare scrisă și trebuia să jucăm luni!”

CSA Steaua a obținut doar un 0-0 cu CSC Dumbrăvița. Daniel Oprița s-a revoltat după meci.

Tehnicianul „Militarilor” a fost deranjat de data fixată pentru această partidă. Iată discursul său.

„Solicitare scrisă și trebuia să jucăm luni!”

„Eu am vorbit două săptămâni, dar… nu s-a făcut nicio hârtie. Se putea face, știu! Dar n-am făcut-o. Da? Ok, dacă se întâmplă ceva, ca acum, rezultatul pe mine pică? Nu mai gândește că am făcut solicitare scrisă, că n-au făcut. Am uitat, am greșit și asta e. Nu mai zic nimic, că… Nu mai comentez, eu spun că lucrul acesta trebuia făcut.

Solicitare scrisă și trebuia să jucăm luni. Nici duminică, luni! Pentru că era destul de greu. Eu îi felicit pe băieți pentru atitudine, pentru muncă. Am jucat, practic, cu aceeași echipă, după aceea am făcut trei schimbări deodată, am mai făcut și la pauză. Pe un teren destul de greu, că a plouat. Nu a fost ușor, am avut și suspendați, și accidentați.

Nu sunt mulțumit, normal (n.r. de locul ocupat de CSA Steaua în clasament – 11). De ce credeți că mă agit? Vreau să intru, să ajungem în playoff. Niște puncte pe care nu trebuia să le pierdem. A fost și ghinion. Dar, totuși, ca și fotbal, suntem o echipă care mai și joacă, un atu.

Așa văd eu până acum, că m-am uitat la mai multe meciuri. Doar că rezultatele și punctele nu ne ajută să fim acolo. Dar eu am încredere că o să prindem playoff-ul și acolo o să fim mai relaxați”, a declarat Daniel Oprița, după remiza cu Dumbrăvița.