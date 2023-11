Daniel Oprița i-a răspuns acid lui Florin Talpan, după ce acesta l-a atacat

Antrenul lui CSA Steaua, Daniel Oprița a răspuns și criticilor lui Florin Talpan, juristul clubului militar, care s-a arătat deranjat de rezultatele și de jocul echipei din acest sezon, după meciul din Cupa României, terminat 0-0 cu Rapid. Talpan îi ceruse să demonstreze că este un antrenor bun la acest derby cu Rapid.

„Puteam să jucăm meciuri de genul acesta în Liga 1. Trebuie să demonstrez, așa am auzit și eu de la «prietenul meu». Eu nu am ce să demonstrez, am făcut-o sezonul trecut. Mai departe, echipa trebuia să fie în Liga 1

Nu-i mai răspund. Îl las să atace, să scape singur cu poarta goală. Am văzut că se ia de toată lumea, nu doar de mine. Dacă alții nu reușesc să-l oprească, doar n-o să reușesc eu?”, a spus Oprița.

„Domnul Oprița este plătit foarte bine, mii de euro, mii de euro! Nu vreau să intru în polemică, dar e plătit cu mii de euro, e plătit mai bine decât unii antrenori din Liga 1. El trebuie să facă strategia, să aducă jucători, să promoveze de la Academie. Să avem jucători

El se plângea că nu avem jucători. El e plătit cu mii de euro, 7-8 mii de euro, poate mai mult. E plătit foarte bine. Să facă strategia, să aducă jucători și echipa să câștige. Meciul trebuia câștigat, a fost o echipă a Rapidului fără vedete”, a declarat Florin Talpan.