Daniel Oprița, ironii îndreptate către FCSB: „La CSA nu mă sună generalii! Nici când pierd, nici când câștig!”

Daniel Oprița, tehnicianul celor de la CSA Steaua, a vorbit despre situația de la club.

Antrenorul „Militarilor” se simte excelent la echipă și apreciază faptul că își poate desfășura meseria fără amestecul conducerii. Iată ce a spus.

„La CSA nu mă sună generalii! Nici când pierd, nici când câștig!”

„M-am atașat de club, sincer. M-am atașat de suporteri. Dacă e să ne luăm așa, la liga a doua unde în altă parte? Vorbesc de liga a doua la momentul ăsta. E un club frumos, cu condiții bune, unde poți să îți faci treaba. Chiar este un club în care conducerea te lasă să lucrezi și să aduci jucătorii pe care îi vrei.

Nu te întreabă cine joacă, cine nu joacă, de ce l-ai luat pe acela și nu l-ai luat pe celălalt. Nu mă sună generalii. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. (n.r. să îl sune cineva din club) Niciodată, nici când pierd, nici când câștig. Nu a existat niciodată. Vă spun sincer. Din punctul ăsta de vedere, e liniște.

Nu am avut problema asta care se mai practică acum. Am avut liniște. Mă lasă să-mi fac strategia așa cum vreau eu, nu am avut probleme. Acum e un moment mai greu. E un început mai greu pentru noi, dar eu zic că o să scot la capăt. E și bine că am început așa pentru că îi vezi pe cei care sunt aproape și la bine, și la greu. Eu sunt bucuros pentru suporteri. Aseară (n.r. Chiajna) ne-au susținut și în momentele astea”, a declarat Daniel Oprița, pentru Fanatik.