Daniel Oprită, moment de sinceritate: ”Eu sper să mai câştigăm primul loc!”

Steaua a câștigat cu 3-2, contra celor de la FC Voluntari, în Liga 2.

După meci, Daniel Oprită a oferit mai multe declarații.

„În prima repriză am avut ocazii însă am primit acel gol. Dacă pierdeam puteam spune că este nemeritat pentru că am controlat jocul. Au încercat să se închidă. Suntem şi în această situaţie în care nu putem promova.

Noi intrăm pe teren şi vrem să câştigăm. Şi cu Argeşul puteam să câştigăm însă nu am avut şansă. Normal, ne-a fost teamă. Astăzi au jucat şi ei cu 5 fundaşi. Suntem echipă care vrem să jucăm fotbal. Încercăm să dominăm jocul. Astăzi, am făcut un joc foarte bun. Le-am spus la pauză să fie mai atenţi în duelurile 1 contra 1. Era destul de greu să-i dezechilibrăm doar prin pase. În a doua repriză le-am spus să fie mai rapizi şi mai atenţi.

Mi se părea nemeritat să pierdem jocul şi să nu înscriem. Când eşti în timpul meciului, eşti mai vulcanic, dacă am deranjat pe cineva că m-am bucurat, îmi cer scuze.

Nu mai trebuie să vorbim că suntem frustraţi, trebuie să jucăm, să facem ceea ce avem de făcut, sper să câştigăm meciurile.

Eu sper să mai câştigăm primul loc, dar e foarte important să ne menţinem locul. Ieri, cu un egal la Csikszereda, care era mai meritat, puteam să ne apropiem de ei. Ei cred că sunt deja promovaţi. Nu sunt prime, locul 1 contează doar pentru palmares. Sunt nişte bonusuri pentru locurile 1-4.", a spus Daniel Opriţa, la finalul meciului.