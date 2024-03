Daniel Oprița nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu CS Mioveni: „Am pierdut ca fraierii! Nu trebuia să intrăm în play-off!”

CS Mioveni a produs un adevărat șoc câștigând acasă cu 2-0 în fața celor de la CSA Steaua și blocându-le astfel accesul „militarilor” la play-off-ul Ligii 2.

Daniel Oprița a reacționat după eșecul din deplasare. Antrenorul consideră că nu acesta a fost meciul decisiv în economia accederii în primele 6.

„Am pierdut ca fraierii! Nu trebuia să intrăm în play-off!”

„Am pierdut un meci ca fraierii, un meci pe care l-am controlat, am avut situații, am dus mingea la careul lor, dar nu am reușit să marcăm. Practic, Mioveniul, în prima repriză, nu ne-a pus nicio problemă, cum nici în a doua, doar după ce am luat golul, pe acele cornere puteau să mai înscrie sau pe greșeala pe care a făcut-o jucătorul nostru la golul doi. În rest, așa a fost… La meciul ăsta, la cum am pierdut, nu trebuia să intrăm în play-off, ce să zic… Nu a mers nimic.

Ne-am creat ocazii, puteam să revenim în joc, să egalăm, am avut ocazii. Dar eu zic că această calificare în play-off nu am pierdut-o aici, am pierdut-o în alte meciuri accesibile, pe care le-am controlat și ne-am bătut joc de ocazii. Cum au fost jocuri în care adversarul nu a trecut de jumătatea terenului, cu Alexandria acasă, cu Slatina. Șase puncte. Alea ne-au terminat pe noi. Le-am spus jucătorilor la momentul ăla. Nu știu, probabil și schimbările astea din lot, am schimbat mulți jucători, străini. Dar, totuși, să văd un plus, sunt jucători care mie îmi plac, care arată bine.

Pentru prima repriză, nu am ce să le reproșez. Am pierdut, dar mie mi-a plăcut echipa mea din prima repriză. Chiar și în a doua. Am luat golul acela. O singură fază au avut și am luat golul. Așa e la fotbal. Am luat gol, noi trebuia să marcăm. I-am certat când au jucat rău, n-au avut atitudine, astăzi au avut, dar așa e la fotbal. Echipa care joacă mai bine, câștigă”, a spus Daniel Oprița, după eșecul cu CS Mioveni.