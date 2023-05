Daniel Oprița nu s-a putut abține și i-a răspuns lui Florin Tălpan: ”Normal că am luat foc!”

Steaua a fost învinsă de Dinamo, scor 3-0, în Liga II.

După meci, spiritele s-au încins între Florin Talpan și Daniel Oprița.

Antrenorul Stelei i-a transmis un mesaj juristului CSA.

”Vreau să lămuresc lucrurile și îmi doresc să fie ultima oară când eu mai vorbesc de Florin Talpan. Vreau să fie ultima oară când îi pronunț numele acestui om. Nea Piți chiar mi-a spus că nici nu trebuia să îl aduc în discuție, deoarece îi dau prea mare importanță acestui om.

Am ajuns să vorbesc cu Talpan de fotbal? Ce să vorbesc eu cu el? Dar hai să vă spun cum au stat lucrurile. Eu aflasem că Talpan se interesează prin club de numărul meu de telefon. Voia să mă sune și să mă tragă el pe mine la răspundere. Păi, eu în fața lui Talpan trebuie să dau explicații?

În fața unui om care nu a venit niciodată în vestiarul Stelei să îi cunoască pe băieți și să ne întrebe dacă avem nevoie de ceva? Ce prerogative de conducere are el față de staff și echipă? Mulți să știți că dau doar din gură, dar să ne întrebe ceva, să ne întrebe dacă avem nevoie de ceva, prea puțin.

Singurul pe care l-am simțit aproape din toate punctele de vedere a fost nea Piți. Știu că acum eu o să fiu atacat de unul și altul, dar nea Piti a fost singurul care m-a înțeles și ne știe pe noi aici cu toate astea ale noastre. Revenind la Talpan, i-am spus acelei persoane la care el se interesase de mine să îl sune el și să mi-l dea el la telefon pe Talpan să văd ce vrea de la mine.

Am și martori la discuția telefonică avută cu Talpan. Dar știți ce m-a deranjat? Talpan îmi reproșa multe lucruri după dictare. Păi, așa porți un dialog cu mine? Ai nevoie de ajutoare să îți spună ce să îmi reproșezi? Se auzea lângă Talpan o voce de femeie care îi șoptea ce să îmi zică.

Îmi zicea ceva de Dej, apoi ne-a făcut nesimțiți și normal că am luat foc. După aia i-am închis telefonul, deoarece nu aveai ce să te mai înțelegi cu Talpan. Urla încontinuu. Apoi el a sunat din nou acea persoană și îmi zicea că o să se ducă el la comandant și o să îi spună să mă dea afară și o sa îmi facă și o să îmi dreagă.

Mă luase că de ce i-am închis telefonul. Eu nu trebuie să îi dau lui Talpan explicații. Pe mine mă doare că nu am putut promova, dar acum îi înțeleg și pe băieți. Nici ei nu se mai pot mobiliza la maximum când știu că au mai muncit încă un an degeaba. Nu mă refer la salarii, banii sunt la zi, ci la dreptul de promovare legal. Am avut condiții foarte bune, însă când aparții de stat nu poți să faci unele lucruri ca la privat.

Mă refer la hrană, meniu și alte lucruri. Aici fiecare ban contează, iar comandantul răspunde pentru el. Un patron mai dă o primă, mai umblă la moral, mai schimbă niște lucruri din mers, dar mi-am asumat toate acestea când am decis să mă bag la un asemenea proiect. Talpan poate să scrie zeci de romane despre mine. Nu mă mai interesează acest om”, a spus Daniel Oprița, potrivit Prosport.