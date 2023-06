Daniel Oprița rămâne antrenor la CSA Steaua! Ce a spus despre dreptul de promovare în Superligă

Antrenorul Daniel Oprița s-a decis să continue încă un sezon pe banca tehnică a CSA Steaua, chiar dacă, înm prezent, echipa nu poate promova.

CSA Steaua are semnale tot mai clare în ceea ce privește promovarea, a anunțat Daniel Oprița

Formația roș-albastră este de drerpt public și, din acest motiv, nu poate juca în Superligă. Problema poate fi rezolvată doar dacă se asociază cu un privat, în contextul în care senatorul Vasile Dîncu și-a retras inițiativa legislativă privind modificarea Legii Sportului.

Sezonul viitor al Ligii 2 începe pe 5 august, iar totul trebuie clarificat cu 24 de ore înaintea primului meci al CSA Steaua. echipa va fi pregătită tot de Daniel Oprița, dar acesta a lăsat de înțeles că va continua munca mai mult de nevoie.

„Am luat în calcul să plec, dar până la urmă mai am un an de contract. Am vorbit cu domnul comandant, mi-a spus că trebuie să îmi respect contractul și mi-a dat asigurări că s-ar putea rezolva cu drept de promovare.

Se discută, se încearcă, dar mai vedem. Și în anii trecuți s-a spus că se va rezolva… Există semnale mai clare. Anul trecut s-a vorbit despre schimbarea Legii Sportului, dar acum nu mai există această variantă.

Luăm în calcul asocierea cu un privat, am înțeles că se discută și sper să se rezolve”, a spus Oprița, pentru digisport.ro.