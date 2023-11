Daniel Oprița, reacție după Progresul Spartac-CSA Steaua 1-6: „Nu s-a mai auzit nimic legat de promovare!”

CSA Steaua a câștigat la scor sâmbătă împotriva celor de la Progresul Spartac (6-1). Daniel Oprița a reacționat după meci.

Tehnicianul „Militarilor” a vorbit despre o posibiliă plecare de la echipă. Iată cum a comentat situația de la club.

„Nu s-a mai auzit nimic legat de promovare!”

„O victorie importantă, vreau să felicit jucătorii că au tratat serios acest joc. Toată lumea ne dădea favoriți, ei nu aveau mare lucru de pierdut. Progresul Spartac pusese probleme în ultima vreme, nu câștigase nimeni ușor cu ei și îmi era puțin frică și de vremea care a fost astăzi.

Trebuie să fim foarte atenți și să câștigăm meciurile pentru că nu mai avem de unde să recuperăm. E lupta foarte strânsă la play-off, practic suntem acolo 5 echipe pe 4 sau 3 locuri. Rezultatul mă mulțumește, sunt supărat că a luat Sierra galben și are 4, va sta. Lotul nu e foarte numeros și aveam nevoie de toți jucătorii.

Va fi un final încins ca în fiecare an. Noi am început mai greu, am pierdut puncte pe care nu le trebuia să le pierdem, dar echipa e mai omogenă acum.

Am schimbat și sistemul și s-au acomodat bine. În iarnă trebuie să reglăm ce mai e de reglat, să mai aducem unul-doi jucători acolo unde mai e nevoie și trebuie să prindem play-off-ul.

Să plec eu sau să mă dea afară? De ce să mă dea? Eu i-am dat afară când am promovat? Am contract până la anul, nu știu ce se zvonește. Și dacă nu intrăm în play-off, trebuie să îmi duc contractul până la capăt. Dacă cienva dorește să plec, stăm de vorbă.

Nu s-a mai auzit nimic legat de promovare, nu am mai discutat. Eu îmi văd de treabă cu echipa și sunt concentrat pe ultimele meciuri, suntem obligați să le câștigăm”, a spus Daniel Oprița, potrivit celor de la GSP.ro.