Daniel Oprița și staff-ul nu primesc primele promise: „Asta este…”

CSA Steaua a terminat pentru a doua oară pe loc direct promovabil în Liga 1, dar clubul nu are acest drept.

Daniel Oprița și staff-ul nu vor primi primele promise, deși echipa s-a clasat pe locul 2 în Liga 2. Iată ce a spus tehnicianul „Militarilor”.

„Asta este…”

„Din câte știu, nimeni nu a primit vreo primă pentru obiectiv. Se vor da mai târziu, pentru că au în contract. Eu nu voi lua vreo primă, chiar dacă am promovat de pe locul doi… Nu suntem în Liga 1, asta este.

Nu o va lua nimeni din staff. Din punct de vedere sportiv, am reușit, dar asta este. Am știut unde venim și ne-am asumat lucrul acesta. Suntem în al doilea an… Asta este. Fiecare jucător își va primi însă tot ce are trecut în contract”, a declarat Daniel Opriţa, potrivit digisport.ro.