Daniel Oprița, un car de nervi după remiza cu Șelimbăr: „Am jucat într-un ritm bătrânesc”

Steaua a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul cu Comuna Şelimbăr, din etapa a 7-a din în Liga 2.

Daniel Opriţa, antrenorul Stelei, a vorbit la finalul partidei despre remiza cu Şelimbăr.

”Practic am pierdut aceste două puncte în prima repriză, când nu am avut o atitudine aşa cum trebuie şi am încercat la pauză să-i trezesc şi zic eu câ au intrat altfel. A doua repriză am avut şi ghinion pentru că am avut ocazii foarte mari”, a spus Daniel Opriţa, la finalul jocului.

”Când nu intri concentrat de la început şi mă vedeţi şi pe mine, nu există la mine să spun că e meci uşor, dar dacă aşa intră, asta e. E greu să te mai concentrezi în timpul jocului dacă nu eşti de la început. Prima repriză am jucat într-un ritm bătrânescu, 2 pe 4, toată lumea mingea la picior.

Nu e o tragedie, ce pot să fac pentru viitor? E bine că am jucat fotbal, a doua repriză am jucat fotbal. Am contribuit, am avut ocazii, ce puteam face mai mult dacă n-a intrat mingea în poartă?”, a adăugat Daniel Opriţa, după meci.

În clasament, Steaua ocupă locul 5, cu 14 puncte, iar Şelimbăr este pe locul 10, cu 10 puncte.