Daniel Pancu a dat verdictul despre primul 11 al lui Dinamo

Mijlocașul Alex Musi, un jucător valoros de doar 21 de ani și principala alegere a antrenorului Zeljko Kopic pentru postul U21, nu va putea juca în importantul derby cu Rapid din SuperLigă, după ce a suferit o accidentare în meciul România U21 – Cipru U21 (2-0). Această accidentare îl va ține pe tușă cu siguranță pentru această confruntare crucială.

În lipsa lui Musi, fostul jucător al giuleștenilor, Daniel Pancu, a declarat că antrenorul lui Dinamo îl va utiliza pe Cristi Mihai, un tânăr de 21 de ani care a devenit opțiunea principală pentru acest post și care va ajuta la echilibrarea mijlocului terenului într-un meci așteptat să fie unul spectaculos.

Mihai a jucat până acum șapte partide pentru Dinamo în acest sezon și are deja opt selecții la naționala U21 a României. Conform evaluărilor de piață, cota sa valorează aproximativ 900.000 de euro.

Pancu a mai subliniat că, la Rapid, pentru regula U21, vor fi implicați jucători precum Vulturar sau Rareș Pop, ceea ce face ca derby-ul să fie unul cu o miză ridicată și un joc intens. Fostul atacant a transmis și un mesaj de susținere pentru echipa Rapid, anticipând o partidă deosebită între cele două rivale tradiționale din fotbalul românesc.

„Eu vrea ca Rapid să câștige! E un derby și va fi un meci spectaculos.

(n.r. Cine va intra în locul lui Musi?) Probabil o să intre Cristi Mihai și se va echilibra mijlocul terenului. La Rapid vor juca Vulturar sau Rareș Pop, pentru regula de U21.

La accidentarea lui Musi, mi s-a părut că a fost pe laba piciorului. Mie așa mi s-a părut la televizor”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.