Daniel Pancu a dat verdictul! Favorita la titlu din acest sezon: ”E absolut meritată poziția pe care o are până acum”

Universitatea Craiova se află în fruntea clasamentului în Superliga, după nouă etape disputate.

Daniel Pancu a analizat clasamentul și a afirmat că mizează pe clubul oltenilor în lupta la titlu.

„E absolut meritată poziția Craiovei până acum. Și ieri, în victoria cu Farul, au arătat multă, multă forță și încredere, chiar dacă au avut jucători care veneau după convocarea la echipa națională. Îi văd favoriți pentru titlu în momentul de față, pentru că au o bancă foarte solidă.

De exemplu, ieri începuseră să obosească, Farul a avut ocazii mari. Cum a scăzut Craiova ritmul, au venit jucătorii de pe bancă, a fost imediat un refresh, nu s-a văzut nicio diferență între titulari și rezerve. Au marcat golul 2 și și-au asigurat victoria”, a spus Daniel Pancu la GSP.