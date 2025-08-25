Daniel Pancu a vorbit despre plecarea lui Cristi Săpunaru de la Rapid: „Sperăm să se rezolve cât mai repede scandalul cu clubul”

Cristian Săpunaru, fostul căpitan emblematic al Rapidului, a părăsit clubul cu un scandal legat de acuzații privind introducerea alcoolului în cantonament, o situație pe care el o consideră o înscenare ce i-a afectat imaginea și a determinat retragerea ofertei pentru funcția de director sportiv. Daniel Pancu, fost jucător și om de legătură pentru Rapid, a declarat că îi pare rău că Săpunaru nu și-a încheiat cariera cu un trofeu și speră ca situația să se clarifice cât mai curând.

Pancu a subliniat că echipei Rapid îi lipsește un simbol adevărat după retragerea lui Săpunaru, o prezență care să calmeze și să întrunească suporteri în momente dificile. Totuși, el recunoaște că Rapid este acum un club nou, cu o conducere și o mentalitate diferite, dar stabile, și că baza sportivă actuală de la Ștefănești oferă premise serioase pentru revenirea la performanță. Fostul mijlocaș este convins că, odată stabilitatea consolidată și cu infrastructura pusă la punct, Rapid va reveni în lupta pentru trofee după lunga perioadă fără succese majore, ultima Cupă câștigată fiind în 2007.

Pancu dorește ca Săpunaru să rămână implicat în fenomenul fotbalistic, posibil ca antrenor, având în vedere experiența și licențele pe care le deține. Pentru el, viitorul Rapidului este promițător, cu suporteri care merită performanțe la nivel înalt, iar blocajele recente se datorează schimbărilor de mentalitate și infrastructurii care acum s-au remediat complet.

„(Rapidului îi lipsește și un rapidist adevărat, după retragerea lui Săpunaru?) Da, a lipsit mult în ultimul timp. Îmi pare rău că nu a reușit să-și încheie cariera cu un trofeu. Acum e și într-un mic scandal cu clubul, sperăm să se rezolve cât mai repede, să fie bine pentru toată lumea. Să aflăm și noi exact ce s-a întâmplat acolo.