Daniel Pancu debutează ca selecționer al naționalei U21 împotriva Albaniei: „Nu suntem aşa cum ne consideră mulţi”

Selecţionerul naţionalei U21 de fotbal a României, Daniel Pancu, are două obiective în preliminariile pentru CE din 2025.

„Nu suntem aşa cum ne consideră mulţi”, transmite Daniel Pancu înaintea preliminariilor pentru CE U21 din 2025

El a fost numit pe 25 iulie, deci va debuta, oficial, ca selecționer pe 12 septembrie, când România joacă în deplasare, la Elbasan, de la ora 19:30, cu Albania, în Grupa E.

„Mesajul meu pentru jucători este să simţim toţi că tricoul naţionalei reprezintă ceva în continuare şi să le transmitem oamenilor că nu suntem aşa cum ne consideră mulţi.

Sigur că plecăm în această campanie cu gândul calificării, dar în acelaşi timp vreau să jucăm şi un fotbal competitiv. Pentru ca o eventuală calificare la EURO să fie meritată total pe terenul de joc”, a spus Pancu, într-un interviu acordat FRF TV.

În opinia selecţionerului, Elveţia porneşte cu prima şansă la calificare în grupa României. „La o primă evaluare, Elveţia pare favorita grupei noastre. Din păcate, când am întâlnit Elveţia, mă refer la Under 20, am suferit o înfrângere, o înfrângere la cinci goluri diferenţă.

Acum se schimbă lucrurile, dar au fost câţiva jucători care sunt şi acum, precum Grameni, Pitu sau Louis Munteanu.

Apoi, sunt patru echipe (n.r. – România, Finlanda, Albania, Muntenegru), fără Armenia, care are doar jucători din campionatul intern, care toate au şanse de calificare de pe primele două locuri. Micile detalii, forma de moment şi şansa vor face diferenţa. Calificarea la EURO 2025 se va juca până în ultima etapă a grupei”, a precizat el.

Selecţionerul se aşteaptă la un meci dificil cu Albania, primul adversar al României în campania de calificare pentru EURO 2025. „Albanezii au fost mai mereu adversari incomozi pentru noi. Au jucat mult împreună, pentru că atunci când naţionala lor U21 nu a mai avut şanse de calificare la ultimele preliminarii, au promovat generaţia Under 20.

Aşa că avantajul lor este omogenitatea, plus faptul că 80% dintre jucătorii lor sunt născuţi în Occident, unii dintre ei au şi jucat pentru alte naţionale, cum ar fi pentru Germania U18. Albania U21 este un adversar care joacă un fotbal bun”, a mai spus el.

Din Grupa E mai fac parte Elveţia, Finlanda, Muntenegru şi Armenia.