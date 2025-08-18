Daniel Pancu, după egalul dintre Rapid și FCSB: „Revenire în stil de mare echipă”

Rapid și FCSB au terminat la egalitate, scor 2-2. Rapid a reușit să revină după ce a fost condusă cu 2-0. Primul gol a fost dat de giuleșteni în minutul 82, iar egalarea a venit în prelungirile meciului. Daniel Pancu, o legndă a giuleștenilor, i-a lăudat pe fotbaliștii Rapidului.

„A fost o revenire în stil de mare echipă. FCSB domina mijlocul terenului, a mai avut ocazii, apoi, din senin, vine execuția minunată e lui Koljic.

S-a eliberat de Ngezana ca un vârf autentic, și-a creat spațiu și a avut o execuție minunată. Rapid apoi vine, Ngezana mai face o greșeală foarte mare, dar jocul greșeala așteaptă”, a spus Daniel Pancu