Daniel Pancu, foarte aproape de revenirea în Superliga. Detalii din culisele negocierilor dezvăluite de Giovanni Becali

Daniel Pancu, fostul selecționer al naționalei U21 a României, a fost aproape să revină în SuperLiga, la ”U” Cluj, însă negocierile nu s-au concretizat. Giovanni Becali a fost cel care l-a propus pe Pancu conducerii clubului ardelean, după demisia lui Ioan Ovidiu Sabău, însă cerințele de contract ale antrenorului au blocat discuțiile.

Surse din apropierea clubului susțin că Pancu își dorea un proiect pe termen lung la Cluj, cerând un contract de minimum 3 ani și jumătate, în timp ce oficialii echipei aveau în plan doar o înțelegere pe termen mai scurt. În cele din urmă, șefii lui ”U” au ales să meargă pe mâna experimentatului Cristiano Bergodi, care a semnat un contract valabil până în iulie 2027, cu obiectiv clar de calificare în play-off și o posibilă încercare la Cupa României, trofeu ce poate deschide drumul spre Europa League.

„Eu îl prezentasem la prima demisie a lui Sabău pe Pancu. Bergodi a semnat pe anul acesta și încă un an, Pancu voia să facă echipă acolo în 4-5 ani, nu voia un contract de un an și jumătate, voia un contract de cel puțin 3 ani și jumătate.

Eu nu îi cunosc pe Constantea și pe cei de acolo, doar prin telefon. Oamenii au luat puțin avânt cu participarea asta în cupele europene, au ieșit, e păcat. Armenii sunt sub noi.

Bergodi trebuie să fie atent acolo. I-au acceptat toate cerințele, mi-a zis că e perfect, el e mulțumit. (n.r. Salariu de peste 20.000 de euro?) Nu pot să spun, e contractul lui, știe avocatul”, a spus Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.