Daniel Pancu, impresionat de titularul de la FCSB după returul cu Drita: „E minunat, toți antrenorii și l-ar dori în echipă!”

FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după victoria cu 3-1 împotriva formației Drita, iar prestația excelentă a mijlocașului italian Juri Cisotti l-a impresionat profund pe Daniel Pancu. Fostul selecționer al naționalei U21 a vorbit în termeni elogioși despre Cisotti, considerându-l un exemplu pentru academiile de fotbal din România.

„Cisotti, pentru academiile din România, prin modul în care își crește jucătorii, ar trebui să fie un exemplu. Eu nu-l văzusem pe viu. Am fost la un meci, pe vremea când eram încă selecționer, FCSB, nu mai știu cu cine. A doua zi am spus că nu am mai văzut jucător cu o asemenea primă atingere, care este foarte importantă în fotbal și face diferența.

Întotdeauna era corect poziționat, bine informat și simțea extraordinar spațiile, indiferent de unde apărea. Un jucător minunat, pe care toți antrenorii și l-ar dori în echipă. Este foarte inteligent, în primul rând fotbalistic, mă refer”, a declarat Daniel Pancu, conform gsp.ro.

Cisotti a deschis scorul în meciul de la Priștina, iar evoluția sa a fost decisivă pentru calificarea roș-albaștrilor, care vor întâlni Aberdeen în play-off-ul Europa League.