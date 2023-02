Daniel Pancu, încântat de Alexandru Maxim, noul jucător al celor de la Beșiktaș: „El are atuul creativității și asta mi-a plăcut și mie foarte mult!”

Alexandru Maxim a fost prezentat oficial la Beșiktaș, fosta campioană a Turciei. Daniel Pancu, fostul fotbalist român, a reacționat în urma acestei mutări.

Mai exact, „Pancone” consideră că turcii au dat lovitura cu acest transfer. Iată ce a spus despre Maxim.

„De patru ani joacă an de an foarte bine, deși e la o echipă cu obiective mici. Oricum, puțini fotbaliști se adaptează de maniera asta în Turcia, pentru că nu e nici pe departe un campionat ușor. E un campionat greu pentru un fotbalist român. El are atuul creativității și asta mi-a plăcut și mie foarte mult. Turcii pun pe primul loc spectacolul, iar el este un fotbalist spectaculos”, a spus Daniel Pancu, conform celor de la digisport.ro.