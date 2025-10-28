Daniel Pancu, la un pas să preia CFR Cluj. Discuții decisive între antrenor și conducerea din Gruia

Se pregătește un nou capitol pentru CFR Cluj, iar Daniel Pancu este foarte aproape de a prelua banca tehnică a campioanei României, conform mai multor surse de încredere. În ultimele zile, discuțiile dintre club și fostul selecționer al naționalei U21 au avansat semnificativ, iar în cursul zilei de astăzi s-a ajuns la un acord de principiu pentru transferul său la formația ardelenilor.​

Daniel Pancu, în vârstă de 48 de ani, a fost în atenția CFR-ului încă din perioada în care era activează ca și antrenor, după experiențe notabile la Rapid, Poli Iași și în echipa națională U21. Sursele indică faptul că oficialii CFR au fost interesați de candidatura lui Pancu încă de la începutul sezonului, iar acum, cu obținerea licenței PRO prevăzută pentru începutul decembrie, oficializarea transferului pare iminent.​

Fostul jucător și antrenor al Rapidului a declarat recent că interesul clubului din Gruia este real și a menționat că discuțiile vor continua în zilele următoare, dar se află pe lista CFR-ului, cu semnătura urmând să fie semnată după obținerea licenței.​

„Nu știu dacă sunt mai mulți antrenori pe listă sau este vorba doar despre mine. Interesul este real, dar vom vedea în aceste zile. Nu putem vorbi acum despre o înțelegere. Pot să vă spun sigur doar că sunt pe lista clubului. Eu voi obține licența pe 8 decembrie, atunci se finalizează promoția mea. De atunci intru și legal”, a spus Daniel Pancu, conform digisport.ro.