Daniel Pancu, răspuns tăios pentru Octavian Popescu: „A fost pasager pe teren! Se uita cum marcau adversarii”

Selecționerul naționalei de fotbal U21 a României, Daniel Pancu, i-a răspuns public lui Octavian Popescu.

„A fost pasager pe teren! Se uita cum marcau adversarii”, este analiza lui Daniel Pancu pentru Octavian Popescu

Jucătorul a fost deranjat de neconvocarea pentru meciul cu Albania, primul din Grupa E a preliminariile CE 2025, care va avea loc în deplasare, pe 12 septembrie.

„Știu că are ceva cu mine, dar nu știu cu ce i-am greșit. A fost o surpriză pentru mine. Mă așteptam să fiu convocat, am fost puțin șocat când am văzut lista. M-a deranjat”, a spus mijlocașul lui FCSB, după ce a dat două pase de gol cu Universitatea Craiova (3-0).

Selecționerul i-a atras, însă, atenția, că la precedentele două meciuri a făcut figurație pe teren. „Sunt foarte bucuros de reacția lui Tavi Popescu, înseamnă că e viu și că își dorește să vină la echipa națională. El a zis că am ceva cu el. Doamne ferește!

În meseria asta sunt exact ca doctorii care depun jurământul, sunt obligat să fiu imparțial. Dimpotrivă, iubesc jucătorii cu asemenea talent.

De exemplu, pasa pe care o dă aseară la primul gol, un exterior cu frână, alea doar Budescu le mai poate da în campionatul nostru. Nimeni nu mai poate să facă asta.

Ce pot să-i spun e că selecția a început pe 20 iulie, când am fost numit. De atunci urmăresc jucătorii. Am fost personal să-l văd la FCSB cu Iași, când a fost un pasager, un trecător, a făcut o plimbare timp de o repriză pe teren.

La meciul de la Arad (n.r. – 1-2 cu UTA) privea cum adversarii finalizau și chiar marcau golurile victoriei. Dacă ar fi să facem selecția după un meci sau două…”, a spus Pancu, potrivit gsp.ro.

„Erau mai multe momente negative în jocul lui”, insistă Daniel Pancu

Fostul atacant a spus și cine ar trebui să fie cel mai nemulțumit de neconvocare. „Vă dau un exemplu. După mine, cel mai nedreptățit jucător din zona de atac e Ianis Stoica.

De două săptămâni e cel mai bun din zona de atac, dar a avut două luni înainte când n-a existat, n-a dat un șut la poartă. De unde să știu că nu revine iar la forma aia? Oricum, sunt jucători tineri, au fluctuații de formă.

Dar una peste alta sunt bucuros de reacția lui, înseamnă că echipa națională de tineret mai înseamnă ceva pentru ei, cu toate că la Euro nu i-am văzut să sufere de maniera asta.

Am fost acolo și știu, nu doar pe teren, dar și în general, fotbaliștii n-au suferit așa în urma prestației de la Euro.

Repet, nu am nimic cu niciun jucător, iar pe cei cu talentul lui Tavi îi iubesc. Nu am avut niciun conflict cu el, nicio discuție. Doar că pe poziția lui sunt 5 jucători de valoare. Rareș Ilie și Pitu joacă în străinătate, joacă pe poziția lui. Mai e și Baiaram.

Aici s-a cam făcut diferența, la selecția asta. Dar dacă Tavi joacă și e constant în evoluții, la următoarea acțiune va fi convocat. Prin natura meseriei nu am cum să am vreodată ceva personal cu un jucător.

Pentru mine contează doar evoluțiile din teren. Iar până la meciul cu Craiova, la Tavi erau mai multe momente negative în jocul lui. Le-am văzut personal pe stadion sau la televizor. Ca o concluzie, repet, pe mine m-a bucurat reacția lui”, a încheiat Pancu.